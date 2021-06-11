Экс-сотрудница "Россельхозбанка" во Владимире обвиняется в злоупотреблении полномочиями

ВЛАДИМИР, 11 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбудили в отношении экс-заместителя руководителя владимирского регионального филиала "Россельхозбанка". По версии следствия, ее действия нанесли банку не менее 60 млн рублей ущерба, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального УФСБ.

"УФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность бывшего заместителя директора владимирского регионального филиала АО "Россельхозбанк" 1972 года рождения. В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2013 году от лица фигурантки между банком и одним из обществ с ограниченной ответственностью был заключен договор об открытии кредитной линии. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по заключенной кредитной сделке заемщик передал банку 199 земельных участков, расположенных во Владимирской области, общей стоимостью свыше 60 млн рублей.

После этого обвиняемая дала своим подчиненным указание прекратить государственную регистрацию земельных участков, а в последующем не предпринимала меры по обеспечению заключенного кредитного договора. В результате, используя бездействия сотрудников банка, заемщик в апреле 2017 года реализовал 199 земельных участков через аффилированные лица.

В 2018 году компанию признали банкротом, ее задолженность перед банком погашена не была. Таким образом, в результате злоупотреблений обвиняемой интересам "Россельхозбанка" был причинен вред на сумму не менее 60 млн рублей.