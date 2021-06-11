У жителя Воронежской области изъяли более 23 тысяч пачек поддельных сигарет

ВОРОНЕЖ, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли у жителя Воронежской области более 23 тыс. пачек поддельных сигарет на общую сумму свыше 3,5 млн рублей. В пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что возбуждено уголовное дело.

"В Воронежской области полицейские изъяли более 23 тыс. пачек немаркированных табачных изделий. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки"", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, поддельные сигареты изъяли у 53-летнего жителя села Клеповка Бутурлиновского района Воронежской области. Он приобрел их и хранил в своем доме для дальнейшей продажи. Как уточняется в сообщении, все сигареты были отправлены на экспертизу, которая установила, что они не имеют специальных (акцизных) марок, предусмотренных законодательством РФ.