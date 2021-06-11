Полиция возбудила дело против жительницы Калининграда, натравившей собаку на женщину

КАЛИНИНГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Полиция в Калининграде возбудила уголовное дело в отношении 19-летней владелицы стаффордширского терьера, натравившей пса на 32-летнюю женщину, гулявшую в городе с двумя детьми. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного УМВД.

Причиной конфликта стало замечание об отсутствии поводка и намордника на собаке, пострадавшая попала в больницу с травмами лица.

"В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

Сообщения о происшествии появились в местных СМИ в понедельник. Инцидент произошел на улице Летней в Калининграде. Потерпевшая, прогуливаясь с детьми, сделала замечание 19-летней местной жительнице, которая выгуливала собаку без поводка и намордника. Между женщинами начался конфликт, в ходе которого злоумышленница натравила собаку на свою оппонентку. Стаффордширский терьер укусил потерпевшую за лицо. Прохожие вызвали пострадавшей скорую помощь. Медики расценили полученную травму как легкий вред здоровью.