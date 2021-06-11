Жительницу Волгоградской области подозревают в причинении смерти своей малолетней дочери

ВОЛГОГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы города Суровикино Волгоградской области. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности своей малолетней дочери. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Суровикинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Суровикино, она подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" в отношении своей дочери в возрасте одного года и восьми месяцев", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина зажгла вечером 10 июня восковую свечу, поставила ее на пластиковый корпус телевизора в комнате с кроваткой ребенка, после чего уложила девочку спать. Около 23:00 мск подозреваемая отправилась в гости к подруге, где распивала спиртное. Вернувшись домой около 02:00, мать увидела дым, а в комнате с ребенком обнаружила, что телевизор оплавился. Специалисты установили, что непотушенная свеча, оставленная на легковоспламеняющейся поверхности, послужила причиной оплавления и задымления, уточнили в пресс-службе.

"Женщина вынесла малышку, которая уже не подавала признаков жизни на улицу, с помощью соседей вызвала спасательные службы и скорую помощь, однако прибывшие врачи констатировали смерть ребенка. Установлено, что ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и незаконное проникновение в жилище. Она направлена на освидетельствование для установления алкогольного опьянения", - пояснили в пресс-службе.