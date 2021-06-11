{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в дверь института МВД в Могилеве

В результате случившегося никто не пострадал, но было повреждено имущество, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии разыскивают неизвестного, который минувшей ночью бросил во входную дверь Могилевского института МВД "коктейль Молотова", в результате чего было повреждено имущество. Об этом сообщила в пятницу в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, совершившего преступление. По факту особо злостного хулиганства и умышленного повреждения имущества следователями возбуждены уголовные дела", - отметила официальный представитель МВД.

По ее информации, ночью 10 июня в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева поступило сообщение о том, что неизвестный бросил во входную дверь Могилевского института МВД бутылку с горючим веществом. В результате происшествия никто не пострадал, проинформировала пресс-секретарь МВД.

Во время протестов, прошедших в Белоруссии после президентских выборов, в различных регионах республики были зафиксированы факты поджога и повреждения зданий правоохранительных органов "коктейлями Молотова". По данным фактам были возбуждены уголовные дела, виновные были найдены, некоторые из них осуждены к различным срокам лишения свободы.

Теги
Белоруссия
Полиция задержала семь человек перед началом саммита G7 в Корнуолле
Задержанные подозреваются в намерении нарушить общественный порядок и нанести ущерб собственности
Читать полностью