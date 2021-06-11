В Китае привлекли к ответственности 27 человек в связи с инцидентом на марафоне в Ганьсу

ПЕКИН, 11 июня, /ТАСС/. Власти КНР предъявили обвинения 27 лицам, ответственным за проведение ультрамарафона в провинции Ганьсу, в ходе которого погиб 21 спортсмен. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Как отмечается в докладе региональных властей, к гибели спортсменов "привели ненормативные и непрофессиональные действия при организации мероприятия". Ряд ответственных лиц привлекли к административной ответственности, главу частной компании, проводившей марафон, к уголовной.

Организаторов обвинили в том, что они проигнорировали предупреждения центра прогноза погоды об экстремальных погодных условиях перед забегом.

22 мая в уезде Цзинтай в провинции Ганьсу стартовал ультрамарафон. Дистанция 100 км проходила по труднодоступной и малонаселенной горной местности. Всего в забеге принимали участие 172 спортсмена.

Во время соревнований погода неожиданно испортилась: температура упала, поднялся шквалистый ветер, пошел холодный дождь, временами переходящий в град. Марафон был приостановлен, а местные власти начали поисково-спасательную операцию. 23 мая спасатели сообщили, что 21 атлет погиб, еще восемь получили травмы.

2 июня Государственное управление спорта КНР временно запретило проведение экстремальных спортивных мероприятий с нечеткими административными обязанностями, несовершенными правилами, стандартами безопасности и высокой степенью риска.