Росприроднадзор начал расследование после сброса канализационных стоков в Рузаевке

ТАСС, 11 июня. Сотрудники управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии начали административное расследование в связи с порчей земель в результате сброса канализационных стоков в окрестностях Рузаевки и в реку Инсар. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу.

По данным ведомства, в конце мая появилась информация о сбросе на рельеф местности и в реку Инсар канализационных стоков в окрестностях города Рузаевка. Результаты анализа проб воды и почвы показали, что выходящие на поверхность сточные воды вызывают загрязнение почвы. Зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по сульфатам в 3,4 раза, фосфатам - в 1,5 раза, нитратам - 1,4 раза, а также по хлоридам и фторидам. Результаты анализов проб воды в реке Инсар также показали превышения ПДК по аммиаку и ионам аммония суммарно в 4 раза, железу - в 10,2 раза.

"Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия возбудило административное расследование по факту уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ)", - говорится в сообщении.

В ходе административного расследования специалисты установят обстоятельства произошедшего.