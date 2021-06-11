Полиция задержала семь человек перед началом саммита G7 в Корнуолле

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Полиция графства Корнуолл задержала семь человек перед началом саммита Группы семи (G7), который открывается в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье Великобритании. Как сообщила в пятницу вещательная корпорация Би-би-си, у них были изъяты контейнеры с краской, дымовые шашки и мегафоны.

Задержанные подозреваются в намерении нарушить общественный порядок и нанести ущерб собственности. Их автомобили были остановлены сотрудниками правоохранительных органов в четверг вечером примерно в 6 км от Карбис-Бэй. Ведется расследование.

В четверг в городе Фалмут в 40 км от Карбис-Бэй был также задержан молодой мужчина, который подозревается в том, что заложил муляж бомбы у местного отеля, где остановились освещающие встречу журналисты и участники прибывших на саммит делегаций.

В курортном городе Сент-Айвс, где на территории построенного в XVIII веке особняка были размещены прибывшие на саммит лидеры, с утра проходят демонстрации экоактивистов из движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"). В них участвует около 500 человек, которые обвиняют глав неформального объединения наиболее экономически развитых стран мира в игнорировании проблемы изменения климата. Полиция заявляет о том, что проводит переговоры с организаторами протестов и пристально следит за ситуацией в городе. По информации агентства PI, всего около 40 групп подали заявки на организацию протестных акций, связанных с саммитом.

Встреча лидеров G7 по традиции проходит при повышенных мерах безопасности. К их обеспечению привлечены 6,5 тыс. сотрудников полиции из разных уголков Соединенного Королевства и военных. Помимо патрулирования Кабис-Бэй, они также несут дежурство на кордонах на дальних подступах к месту проведения саммита.

Председательствующая в этом году в G7 Великобритания проводит очный саммит лидеров стран международного клуба с 11 по 13 июня. Помимо руководителей стран "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), в нем принимают участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году лидеры Австралии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в связи с напряженной ситуацией с COVID-19 в республике будет участвовать в заседаниях в удаленном режиме.