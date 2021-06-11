Сын основателя Petropavlovsk объявлен в розыск по делу о растрате

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следственный департамент МВД России просит Тверской суд Москвы избрать заочную меру пресечения сыну основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского, арестованного по делу о растрате около 100 млн рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, следователи просят арестовать заочно обвиняемого в растрате Алексея Масловского.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Алексея Масловского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере)", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. По ее словам, заседание по избранию Масловскому заочной меры пресечения будет назначено позднее.

По данным источника ТАСС, Алексей Масловский объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Павлу Масловскому предъявлено обвинение по части 4 ст. 160 УК РФ. Тверской суд Москвы продлил ему срок заключения под стражей до 23 августа.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, ее основные активы сосредоточены в Амурской области. С 2020 года Petropavlovsk сопровождают акционерные конфликты, начавшиеся после покупки доли в компании конкурирующим АО "Южуралзолото группа компаний". Когда акции компании начали торговаться на Московской бирже, акционеры приняли решение изменить состав совета директоров и добились ухода гендиректора Petropavlovsk PLC Павла Масловского. С ноября прошлого года гендиректором назначен бывший глава Highland Gold Денис Александров.