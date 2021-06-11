СК возбудил дело о халатности чиновников при заключении госконтрактов в Саратове

САРАТОВ, 11 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц ГКУ СО "Управление капитального строительства" при заключении госконтрактов. Ущерб от действий чиновников составил около 20 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По факту халатности должностных лиц ГКУ СО "Управление капитального строительства" возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, в сентябре 2020 года между управлением и местной компанией заключили государственные контракты на поставку в саратовскую поликлинику медицинских изделий. Оборудование приняли, хотя по актам приема-сдачи оно не соответствовало регистрационным удостоверениям.

"Вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму не менее 20 млн рублей", - отмечается в сообщении.