В Самаре директора предприятия обвинили в невыплате налогов

САМАРА, 11 июня. /ТАСС/. Генерального директора ООО "ТД "Реметалл-С", расположенного в Самарской области, обвиняют в уклонении от налогов на сумму свыше 355 млн рублей, а также сокрытии денег компании. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "ТД "Реметалл-С", обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере", ч. 2 ст. 199.2 УК РФ "Сокрытие денежных средств организации, за счет должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере"", - говорится в сообщении.

По версии следователей, с января 2013 года по март 2016-го гендиректор уклонился от уплаты НДС. Обвиняемый включал в налоговые декларации организации заведомо ложные сведения о произведенных вычетах по налогу на добавленную стоимость. В результате в бюджетную систему не поступило налогов на сумму более 355 миллионов рублей, сообщили в СК.

Кроме того, с ноября 2018 года по декабрь 2019-го гендиректор предприятия скрыл деньги организации, за счет которых должны быть взысканы недоимки по налогам на сумму более 47 млн рублей.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.