Тете Дмитрия Гудкова предъявили обвинение по делу о нанесении ущерба на миллион рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. МВД предъявило обвинение тете оппозиционного политика Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой по делу о нанесении ущерба на миллион рублей. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"Ермиловой предъявлено обвинение по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 165 ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в составе организованной группы с особо крупным ущербом") УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения, арендованного в 2015-2017 годах ООО "Сектор-2А", возглавляемым Ермиловой. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Подозреваемым по делу является также Дмитрий Гудков. Ранее у политика и его родственников прошла серия обысков. Полиция не стала избирать ему меру пресечения и ходатайствовать об этом перед судом. После допроса Гудков уехал из России на Украину.