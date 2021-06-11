Прокурор попросил шесть лет колонии для сотрудницы МИД Агальцовой по делу о растрате

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Представитель гособвинения в пятницу попросил приговорить эксперта валютно-финансового департамента МИД РФ Наталью Агальцову, обвиняемую по делу в растрате $1 млн, к шести годам колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, рассматривающего это дело.

"В ходе судебных прений сторона обвинения просила признать Агальцову Н. Г. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата" - прим. ТАСС), и назначить ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Защита просила оправдать подсудимую по предъявленному обвинению", - сказали в суде, добавив, что приговор по делу будет оглашен 15 июня.

В МИД РФ подтвердили факт пропажи в прошлом году крупной суммы денег. Как поясняли ТАСС в дипведомстве, "по факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы, после проведенных следственных действий в качестве обвиняемой по уголовному делу была привлечена сотрудница валютно-финансового департамента министерства".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что осенью прошлого года в МИД накануне инкассации была обнаружена недостача порядка $1 млн. Деньги, о которых идет речь, были платой, полученной российским МИД за консульские услуги от Ирана. Посольство РФ в Тегеране не могло отправить их в Москву денежным переводом из-за международных санкций, деньги переправили в Россию дипломатической почтой. В день инкассации Агальцова заявила, что заболела, и не пришла на работу. В ее кабинете была обнаружена часть денег из перевода. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о краже, позже его переквалифицировали на статью о растрате. Женщина находилась под подпиской о невыезде во время следствия.