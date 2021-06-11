Радужное пятно зафиксировали на городском озере в Альметьевске в Татарстане

ТАСС, 11 июня. Радужное пятно обнаружено на городском озере на ул. Шевченко в Альметьевске в Татарстане, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"По адресу город Альметьевск, ул. Шевченко, городское озеро <…> установлено наличие радужного пятна размерами 4х5 м. Сбор и утилизацию вещества будет осуществлять нештатное аварийно-спасательное формирование НГДУ "Алметьевнефть", - говорится в сообщении.

Причина происшествия устанавливается. Организовано информационное взаимодействие с министерством экологии, Роспотребнадзором РТ, природоохранной прокуратурой, МВД по РТ.