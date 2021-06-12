В Петрозаводске в Онежском озере утонули трое подростков

ТАСС, 12 июня. Спасатели обнаружили и подняли на берег тела троих подростков, утонувших в Онежском озере в Петрозаводске 11 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Карелия.

"Тела всех трех подростков найдены. С родственниками работают психологи", - сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, на пульт дежурного поступил звонок о том, что на берегу Онежского озера в районе улицы Береговой в Петрозаводске несколько человек не вышли из воды, на берегу остались их вещи. На берегу развернулась спасательная операция, спустя несколько часов спасатели обнаружили тела троих подростков.

Следственными органами территориального управления Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой республики на контроль", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В СК сообщили, что подростки не справились с течением.

"11 июня 2021 года трое 15-летних подростков купались в неположенном месте на набережной в городе Петрозаводске. Ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что подростки утонули около 19:00, по данным правоохранителей все они были 2005 года рождения, учащиеся 9 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38". В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.