Журналистка SOTA стала подозреваемой по делу о стрельбе на Красной площади

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Журналистка издания SOTA Ника Самусик стала подозреваемой по делу о стрельбе на Красной площади с участием аукциониста Павла Крисевича. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Тельнов.

"Самусик стала подозреваемой по этому делу, возбужденному по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"). Она задержана, ее оставляют в полиции", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что в отношении акциониста полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") за стрельбу на Красной площади. Он произвел два выстрела в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411.

Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке сымитировал распятие. После этих акций он был отчислен из Российского университета дружбы народов.