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Автобус рухнул в овраг на юге Мексики

Десятки людей пострадали

МЕХИКО, 12 июня. /ТАСС/. Не менее 23 человек получили травмы в пятницу в ДТП с автобусом в штате Чьяпас на юге Мексики. Транспортное средство рухнуло в овраг в районе Эмильяно-Сапата, говорится в обнародованном заявлении регионального управления по чрезвычайным ситуациям.

Для эвакуации пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, власти задействовали вертолет. Согласно предварительным данным, причиной ДТП стала неисправность автобуса.

Представители властей приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

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