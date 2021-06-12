Автобус рухнул в овраг на юге Мексики

МЕХИКО, 12 июня. /ТАСС/. Не менее 23 человек получили травмы в пятницу в ДТП с автобусом в штате Чьяпас на юге Мексики. Транспортное средство рухнуло в овраг в районе Эмильяно-Сапата, говорится в обнародованном заявлении регионального управления по чрезвычайным ситуациям.

Для эвакуации пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, власти задействовали вертолет. Согласно предварительным данным, причиной ДТП стала неисправность автобуса.

Представители властей приступили к расследованию обстоятельств случившегося.