Специалисты тушат в регионах России лесные пожары на площади 44,2 тыс. га

ХАБАРОВСК, 12 июня. /ТАСС/. Специалисты тушат в российских регионах 60 лесных пожаров на общей площади более 44,2 тыс. га. Об этом сообщила в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11 июня 2021 года в России ликвидированы 67 лесных пожаров на площади 6 268 га. На 00:00 мск 12 июня 2021 года на территории Российской Федерации действовали 60 лесных пожаров на площади 44 266 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Самые крупные возгорания тушат в Иркутской области, там горит более 35,8 тыс. га. Пожары на 6,6 тыс. га ликвидируют в Якутии, почти на 1,3 тыс. га - в Тюменской области. Пожарные также работают на возгораниях в Красноярском крае, на Камчатке, в Ханты-Мансийском АО, Карелии и в ряде других регионов. В Якутии тушат возгорание на территории национального парка "Ленские столбы" на шести га, в Свердловской области - пожар на территории Екатеринбурга на два га.

К борьбе с огнем в регионах привлечены 2 983 человека, задействовано 425 единиц техники, 86 воздушных судов обеспечивают мониторинг ситуации, 30 находятся на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 82 регионах РФ, особый противопожарный режим действует в 47 субъектах. Режим ЧС введен в муниципальных образованиях Тюменской и Иркутской областей, а также в Якутии.