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Не менее 11 горняков оказались под завалом в шахте в Колумбии

Удалось спасти троих человек

БОГОТА, 12 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 11 горняков оказались заблокированы в угольной шахте, расположенной в центральной части Колумбии. Об этом в пятницу сообщили в Национальном горнодобывающем агентстве.

"Спасательная команда <...> принимает участие в чрезвычайной ситуации из-за взрыва в угольной шахте в муниципалитете Соча, департамент Бояка. В отношении 11 пропавших без вести ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что удалось спасти троих горняков. Также были обнаружены тела еще двоих.

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