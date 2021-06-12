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Стрельба в США

В Джорджии произошла стрельба

Два человека погибли, еще семь получили ранения

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, еще семь получили ранения в результате стрельбы в пятницу в городе Саванна (штат Джорджия). Об этом сообщил телеканал WJCL.

По его сведениям, инцидент произошел около 21:00 по местному времени (04:00 субботы мск) в нескольких кварталах от отделения полиции. Двое раненых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших также есть двухлетний ребенок и 13-летний подросток, они получили неопасные для жизни ранения.

Полиция ведет поиск подозреваемых, информация о возможной причине стрельбы пока не приводится.

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