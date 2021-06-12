На юге Китая из-за утечки метилформиата погибли восемь человек

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли, еще трое пострадали в результате утечки метилформиата в городе Гуйян (административный центр провинции Гуйчжоу, Южный Китай). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, в субботу в 00:12 по местному времени (19:12 пятницы мск) управление общественной безопасности Гуйяна получило сигнал тревоги о том, что кто-то из рабочих упал в обморок во время разгрузки емкостей с метилформиатом на территории зоны экономического и технологического развития города.

Согласно предварительному расследованию, инцидент произошел у здания химической торговой компании "Саньцянсинсин". Во время выгрузки емкостей с метилформиатом из транспортного средства возникла утечка, что привело к человеческим жертвам.

По данным экологического мониторинга, к 05:00 по местному времени (00:00 мск) качество воздуха в окрестностях инцидента уже соответствовало норме.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, на месте происшествия ведутся работы по утилизации ядовитого вещества. Причины инцидента устанавливаются, ведется следствие.