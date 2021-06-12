Свердловский суд вернул дело экс-главы "ВСМПО-Ависмы" обвинителю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Верхнесалдинский районный суд Свердловской области вернул обвинителю уголовное дело в отношении бывшего гендиректора крупнейшего в мире производителя титана - корпорации "ВСМПО-Ависма" - Михаила Воеводина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Обвинительное заключение составлено с нарушениями, говорится в картотеке суда.

"Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Обвинительное заключение (обвинительный акт) составлены с нарушением требований Кодекса", - говорится в картотеке.

Материалы дела поступили в Верхнесалдинский районный суд 19 мая.

По данным источника в правоохранительных органах, изначально дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере), но позднее было переквалифицировано. Бывшего генерального директора подозревают в организации продажи через подконтрольные фирмы продукции "ВСМПО-Ависмы", ущерб от этой деятельности, по предварительным оценкам, составил около 4 млрд рублей.

О расторжении трудового договора с Воеводиным стало известно в начале мая 2019 года. По информации пресс-службы предприятия, Воеводин, занимавший должность генерального директора почти 10 лет, принял решение покинуть корпорацию, чтобы сосредоточиться на личных проектах.

В сентябре 2019 года "ВСМПО-Ависма" подала иск в арбитражный суд к Воеводину на 4 млрд рублей, по результатам разбирательства корпорация согласилась на мировое соглашение. Бывший гендиректор выплатит компании 1,7 млрд рублей компенсации. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнял, что уголовное дело, о котором впервые стало известно в августе 2019 года, несмотря на соглашение, прекращено не было.