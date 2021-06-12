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В Александрове загорелась кровля жилого дома на площади 900 кв. м

Погибших и пострадавших в результате пожара нет, эвакуировано 86 человек

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России по Владимирской области ликвидировали крупный пожар в многоквартирном жилом доме в городе Александрове на площади 900 кв. метров, пострадавших нет, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в 02:30 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Александрове, по улице Маяковского. На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли 5-этажного дома по всей площади. Пожарные не дали огню распространиться в жилую часть дома и ликвидировали горение кровли на общей площади 900 кв. метров", - сообщат пресс-служба.

По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Всего из дома было эвакуировано 86 человек, в том числе десять детей. В настоящее время местной администрацией решается вопрос о размещении погорельцев. К ликвидации пожара привлекалось 12 единиц техники, 36 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

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