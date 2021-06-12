Ребенок утонул в Северной Двине под Вологдой

ТАСС, 12 июня. Ребенок утонул в Северной Двине в Вологодской области, его тело обнаружили спасатели, сообщила в субботу пресс-служба МЧС России по Вологодской области.

"Поступило сообщение, что в Северной Двине, протекающей в деревне Скорняково Великоустюгского района, утонула девочка 2005 года рождения. Тело девочки было извлечено из воды специалистами аварийно-спасательной службы Великоустюгского района и передано сотрудникам полиции", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в поисково-спасательной операции были задействованы девять человек, четыре единицы техники. В поисках принимали участие сотрудники МЧС России, аварийно-спасательной службы, полиции и скорой медицинской помощи.