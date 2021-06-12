В Подмосковье женщина увела двухлетнюю дочь знакомой в неизвестном направлении

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Жительница города Видное, присматривавшая за двухлетним ребенком своей знакомой, увела его в неизвестном направлении. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, 11 июня в правоохранительные органы обратилась мать девочки.

"Ребенок находился под присмотром знакомой матери ребенка, которая в вечернее время увела девочку из дома в неизвестном направлении, - сказала представитель ГСУ. - В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения ребенка и женщины, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего".

По факту исчезновения девочки проводится доследственная проверка.