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На Филиппинах загорелось грузовое судно

Береговая охрана сообщила, что в результате происшествия четыре члена экипажа пострадали, двое пропали без вести

ТАСС, 12 июня. Пожар произошел на небольшом грузовом судне у берегов Филиппин, в результате происшествия четыре члена экипажа пострадали, двое пропали без вести. Об этом сообщается в субботу на странице береговой охраны Филиппин в Facebook.

Согласно ее данным, возгорание произошло из-за взрыва, произошедшего во время дозаправки судна, пришвартовавшегося к пристани.

Кроме того, ранения получили два члена экипажа соседнего судна.

Отмечается, что вследствие пожара пострадали около 40 близлежащих домов, сотрудники службы безопасности эвакуируют жителей.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

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