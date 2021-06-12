На Филиппинах загорелось грузовое судно

ТАСС, 12 июня. Пожар произошел на небольшом грузовом судне у берегов Филиппин, в результате происшествия четыре члена экипажа пострадали, двое пропали без вести. Об этом сообщается в субботу на странице береговой охраны Филиппин в Facebook.

Согласно ее данным, возгорание произошло из-за взрыва, произошедшего во время дозаправки судна, пришвартовавшегося к пристани.

Кроме того, ранения получили два члена экипажа соседнего судна.

Отмечается, что вследствие пожара пострадали около 40 близлежащих домов, сотрудники службы безопасности эвакуируют жителей.

В настоящее время тушение пожара продолжается.