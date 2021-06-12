СК возбудил дело о халатности из-за пожара в Костроме, где чуть не погибли трое детей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении органов опеки в Костроме из-за пожара, в котором чуть не погибли трое детей. Об этом сообщает в субботу следственное управление СК по Костромской области.

"По результатам доследственной проверки, организованной по публикации в СМИ, ход которой поставлен председателем СК России на контроль в центральном аппарате, следственными органами СК РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Костроме, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Днем 6 июня в трехэтажном доме в микрорайоне "Венеция" в Костроме возник пожар, в это время в квартире находились только три ребенка. Выйти из квартиры они не могли, так как были закрыты матерью. Трое прохожих мужчин увидели детей на балконе горящей квартиры на третьем этаже и вытащили их, забравшись по водосточной трубе по фасаду дома.

"С 2015 года мать детей состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию детей, в апреле 2021 года с профилактического учета она была снята. У следствия имеются основания полагать, что должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Костроме при принятии решения о снятии данной семьи с профилактического учета ненадлежащим образом исполнялись обязанности по профилактической работе с семьей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении СК.

В настоящее время следователями проведены осмотр места происшествия, допрошены мать детей и ее сожитель, изъята учетно-профилактическая документация, ведутся допросы очевидцев пожара и лиц, принимавших участие в его тушении, а также сотрудников системы образования и органов профилактики.