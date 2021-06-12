В Марий Эл пять человек пострадали в результате ДТП с двумя автомобилями

ТАСС, 12 июня. Два автомобиля столкнулись в Горномарийском районе Республики Марий Эл, в результате пострадали пять человек. Об этом в субботу сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

"12 июня около 02:30 на 3-м км автодороги Пернянгаши - Сиухино - Троицкий Посад в Горномарийском районе 33-летняя водитель автомашины Нonda Сivic <...> столкнулась с УАЗом под управлением 69-летнего водителя. В результате ДТП пострадали оба водителя и три пассажира автомашины УАЗ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Honda не выбрала безопасную скорость, а затем выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с УАЗом.