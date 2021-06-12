Пятерых пострадавших в ДТП на Урале доставят на вертолете в Нягань и Сургут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Пятерых пострадавших в ДТП, произошедшем в Свердловской области, доставят на вертолете из Югорска Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры, куда их ранее транспортировали, в Нягань и Сургут. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе свердловского Минздрава.

"5 пострадавших в аварии (3 детей и 2 взрослых) будут доставлены из Югорска, где они сейчас находятся, вертолетом в Нягань и Сургут", - сказал он, отметив, что между Свердловской областью и ХМАО действует договор о взаимной медицинской помощи на сопредельных территориях.

Главврач Югорской городской больницы Андрей Маренко уточнил ТАСС, что состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. "Один взрослый в тяжелом состоянии, второй - средней степени тяжести. Дети: двое средней степени тяжести, один ребенок в удовлетворительном состоянии", - сказал он.

ДТП произошло на 136-м километре автодороги Ивдель - Ханты-Мансийск возле поселка Атымья в Свердловской области в субботу. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли. Еще пятеро, включая двоих детей, пострадали.