На трассе в Тюменской области столкнулись три автомобиля

ТЮМЕНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на трассе в Тюменской области, травмы получили шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали сегодня в столкновении трех автомобилей на 175-м километре федеральной автодороги Курган - Тюмень в Тюменском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Arkana не выдержал безопасную дистанцию, автомобиль въехал в заднюю часть Skoda. От удара Skoda отбросило на обочину, а Renault далее столкнулся со встречным автомобилем Daewoo Nexia. <…> В больницу для оказания помощи доставлены пять человек: мальчик 2009 года рождения, девочка 2012 года рождения - пассажиры Daewoo, мальчик 2015 года рождения из Renault, а также водитель и пассажирка Daewoo - дети не госпитализированы, госпитализирована 38-летняя пассажирка Daewoo", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водители были трезвы, а дети перевозились в автомобилях без нарушений. Движение на федеральной автодороге не ограничено.