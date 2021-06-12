Массовые нарушения в работе автопредприятий найдены в Лесном, где в ДТП погибли 7 человек

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полиция выявила массовые нарушения в работе автопредприятий в городе Лесном Свердловской области, где в ДТП с автобусом погибли семь сотрудников завода "Электрохимприбор". Об этом в субботу сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции на следующий после трагедии день проверили все автопредприятия муниципалитета [города Лесной], всего их 4. Из девяти проверенных пассажирских автобусов в пяти были выявлены различные нарушения, одно транспортное средство помещено на штрафстоянку", - сообщил Горелых.

По его данным, руководителям предприятий представители МВД выдали предписания о незамедлительном устранении недостатков. При этом владельцы пассажирских маршруток в Лесном, узнав о тотальных проверках общественного транспорта полицией и не дожидаясь визита сотрудников, самостоятельно ушли с линии и отправили все машины на техобслуживание. "На следующей неделе массовые проверки пассажирского транспорта начнутся по всей Свердловской области", - подчеркнул Горелых.

Утром 10 июня в ЗАТО Лесной служебный автобус, перевозивший сотрудников предприятия "Электрохимприбор" (входит в Росатом), врезался в остановку общественного транспорта. На месте погибли шесть человек, пятеро были госпитализированы. Позже один из пострадавших умер в больнице, таким образом число погибших в ДТП увеличилось до семи.

По данным Ространснадзора, в ДТП пострадали 15 человек. Все погибшие и пострадавшие - пешеходы. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов. По факту ДТП возбуждены три уголовных дела.