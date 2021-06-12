Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Белгородом

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус "Неоплан" съехал в кювет и перевернулся на автодороге в Белгородской области. В результате аварии, предварительно, пострадали семь человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительным данным, около 13:20 водитель, управляя автобусом "Неоплан", на 13-м км автодороги Крапивинские дворы - Шляхово - Кривцово на закруглении проезжей части не справился с управлением, выехал на обочину, съехал в кювет и опрокинулся. В момент ДТП в нем находился 21 пассажир. Предварительно, на месте оказана помощь 7 пассажирам, угрозы их жизни нет", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, автобус осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, автоинспекторы обеспечивают безопасный объезд.

Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС по региону, четверых пострадавших с легкими ушибами и ссадинами отправили в местную ЦРБ на обследование, всех остальных попутным транспортом отправили по месту проживания в город Строитель.