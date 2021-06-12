В ДТП на трассе Чита - Хабаровск в ЕАО погиб один человек

ТАСС, 12 июня. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Чита - Хабаровск в Еврейской автономной области, травмы получили четыре человека, один погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по области.

"В 20:00 (13:00 мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области поступило сообщение о том, что на 2044 километре федеральной трассы Чита - Хабаровск, между населенными пунктами Волочаевка-1 и Ольгохта, в результате лобового столкновения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Toyota Estima и легкового автомобиля Nissan Tiida", - говорится в релизе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по области, травмы получили четыре человека, один погиб. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.