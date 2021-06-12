Два человека погибли при падении туристического самолета на севере Франции

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Падение легкомоторного туристического самолета на севере Франции привело в субботу к гибели по меньшей мере двух человек. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на пожарно-спасательную службу департамента Нор.

Инцидент произошел на территории города Вамбреши, расположенного поблизости от административного центра департамента - города Лилля. Самолет взлетел с небольшого аэродрома в коммуне Бондю. На его борту находились три человека.

Вскоре после взлета самолет упал на автомобильную стоянку торгового центра и загорелся, но был быстро потушен пожарными.

По факту авиакатастрофы и гибели людей прокуратурой Лилля начато расследование.