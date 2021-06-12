В Рио-де-Жанейро ликвидировали самого разыскиваемого преступника Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июня. /ТАСС/. Полиция бразильского Рио-де-Жанейро рано утром в субботу ликвидировала главаря одной из крупных ОПГ мегаполиса Уэллингтона да Силва Брагу по прозвищу Эко, считавшегося самым разыскиваемым преступником в Бразилии. Об этом сообщает телеканал Globo.

По его информации, преступник погиб в результате ранения, полученного в ходе полицейской операции по его поимке. Банда, которой он руководил, занималась вымогательством и незаконными подключениями к коммунальным сетям и услугам связи, контрабандой товаров.

Губернатор штата Клаудиу Кастру поздравил правоохранителей с успешным проведением операции. "Мы нанесли серьезный удар по деятельности ОПГ в нашем штате. Поздравляю полицию, которая провела операцию с хирургической точностью и в обстановке полной секретности, обезвредив самого разыскиваемого преступника в Бразилии", - написал он на своей странице в Twitter.