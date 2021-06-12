В Чечне заявили, что силовики не совершали неправомерных действий в шелтере в Дагестане

ГРОЗНЫЙ, 12 июня. /ТАСС/. Неправомерных действий со стороны силовиков, которые забрали в отдел полиции в Дагестане женщин из кризисного центра, не было. Напротив, правоохранителями пресечена попытка похищения человека, сообщил ТАСС помощник главы Чечни Ахмед Дудаев.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что сотрудники полиции в Дагестане приехали в шелтер (кризисный центр) после сообщений, что там может быть находящаяся в федеральном розыске женщина из Чечни. Некоторых из находившихся в центре женщин отвезли в отдел, а на правозащитников, которые не пускали силовиков внутрь, составили административные протоколы.

"Никаких неправомерных действий со стороны силовиков или родственников [жительницы Чечни] не было. Отец девушки в рамках закона обратился по месту жительства в отдел полиции Байсангуровского района Грозного с заявлением о пропаже своей дочери. Соответственно, в рамках законодательства сотрудники данного отдела по факту установления местоположения обратились к дагестанским коллегам, туда же выехал и отец, и брат, другие родственники девушки. В соответствии с законом, при соблюдении всех процессуальных процедур девушка была приглашена в отдел полиции, была допрошена, после чего отец с дочерью благополучно вернулись домой", - пояснил Дудаев.

По его словам, у девушки есть проблемы со здоровьем и на протяжении последних лет она регулярно проходила лечение в поликлиниках Чечни. "Все это, конечно, зафиксировано, задокументировано и не является секретом. Но даже данный факт не останавливает провокаторов, представителей так называемой пятой колонны России в попытке достичь своих каких-то провокационных целей", - добавил помощник главы Чечни.

В пятницу омбудсмен Дагестана Джамал Алиев обратился в прокуратуру с просьбой проверить публикации в социальных сетях, что полицейские якобы ворвались и силой отвезли женщин из кризисного центра в Махачкале в отдел. В субботу Ленинский районный суд Махачкалы прекратил дела в отношении задержанных женщин из кризисного центра в Махачкале.