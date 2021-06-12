Машина въехала в донорский центр в Пенсильвании

ТАСС, 12 июня. Автомобиль въехал в здание донорского центра в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) в субботу. Как со ссылкой на представителя властей сообщило местное подразделение телекомпании NBC, три человека погибли.

По данным представителя городского департамента общественной безопасности, три человека получили травмы различной степени тяжести, одному из них понадобилась госпитализация.

В результате инцидента в здании возникло возгорание, пожарные работают на месте происшествия.

Другие подробности пока не приводятся.