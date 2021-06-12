В Нигерии бандиты напали на шесть деревень и убили 53 жителей

ПРЕТОРИЯ, 12 июня. /ТАСС/. Бандиты, занимающиеся угоном скота, убили 53 жителей в шести деревнях в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сообщил в субботу представитель полиции штата Мохаммед Шеху.

"Атакам преступной банды в течение минувшего четверга и пятницы подверглись шесть деревень в районе Зурми, убиты 53 фермера, - цитирует его нигерийская газета Vanguard. - В Зурми направлены дополнительные полицейские силы". По словам Шеху, бандиты, которые передвигались на мотоциклах, занимались угоном скота.

В Нигерии уже второй год наблюдается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Власти вынуждены задействовать специальные отряды полиции и армейские подразделения, чтобы справиться с разгулом преступности.