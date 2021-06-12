В Рязани ликвидируют последствия сильного ливня

ТАСС, 12 июня. Прошедший в субботу в Рязани ливень привел к подтоплению улиц и ряда домов. В связи с чем в городе проводятся работы по ликвидации последствий с помощью спецмашин по откачке воды, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе мэрии Рязани.

По данным местных СМИ, в городе под воду ушли дороги, детские площадки и автостоянки. Так, на Касимовском шоссе после ливня смыло несколько автомобилей, некоторые из них столкнулись между собой. Потоком воды выбило двери и затопило один из местных автомагазинов. На улице Зубковой из-за проблем с крышей дождем затопило несколько квартир девятиэтажного дома.

"После обильных осадков, прошедших 12 июня, в городе проводятся работы по ликвидации последствий ливня. По обращениям граждан работы ведутся на Куйбышевском шоссе под путепроводом, улицах Рязанской, Халтурина, Интернациональной, Промышленной. Усилен состав дежурный службы с дополнительным выездом спецмашины по откачке воды, в частности по Халтурина и Татарской", - сообщили в мэрии.

Ранее ГУ МЧС по региону распространило информацию о предстоящем ливне с грозой и градом в Рязанской области в субботу, рекомендовав жителям быть предельно осторожными.