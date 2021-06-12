Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Курганской области

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло на автодороге "Иртыш" в Курганской области - один человек погиб, еще двое пострадали, в том числе ребенок. Об этом сообщили в субботу в отделении пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.

"Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия на территории Лебяжьевского района, <…> на 371-м километре автодороги "Иртыш" произошло столкновение транспортных средств, в результате которого погибли и ранены люди. <…> По предварительной информации, водитель [автомобиля Toyota Camry 1974 года рождения] выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, движущимся со стороны города Кургана в сторону города Омска. <…> В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, его жена - женщина 1979 [года рождения] - и дочь 2016 года рождения с тяжелыми травмами госпитализированы в медицинские учреждения города Кургана. Вторая девочка 2016 года рождения не пострадала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля - житель республики Татарстан 1983 года рождения - не пострадал.

Водитель легкового автомобиля - житель Омской области. Он ехал по автодороге "Иртыш" со стороны Омска в сторону Кургана. Дети находились в детских автокреслах.

"На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС", - добавили в ведомстве.