Специалисты тушат лесные пожары на площади более 55 тыс. га в регионах России

ТАСС, 13 июня. Специалисты тушат в регионах РФ лесные пожары на площади 55 112 га, за сутки удалось ликвидировать 64 лесных пожара на площади 3 292 га, сообщила в воскресенье пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 12.06.2021, в России ликвидировано 64 лесных пожара на площади 3 292 га. На 00:00 мск 13.06.2021 на территории Российской Федерации действовало 75 лесных пожаров на площади 55 112 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь лесных пожаров зафиксирована в Иркутской области, где действует 13 пожаров на площади 34 149 га, наибольшее число - в Якутии, там действуют 17 пожаров на площади 20 028 га. В Тюменской области зафиксировано 10 пожаров на площади 726 га, в Мурманской области - 7 пожаров на площади 106 га. Также лесные пожары зафиксированы в Красноярском крае, Свердловской области, республиках Карелия и Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае и других регионах.

Пожары тушат 2 911 человек, задействовано 445 единиц техники, за обстановкой следят 90 воздушных судов, 28 воздушных судов задействовано в тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, режим ЧС введен в трех субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 51 субъекте РФ.