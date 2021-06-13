МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Якутске, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

"13.06.2021 в 05:51 местного времени (23:51 мск) в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о пожаре в частном доме по улице Луговой в городе Якутске. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели частный дом с гаражом. Предположительно, в доме находилось четыре человека", - говорится в сообщении.

Найдены фрагменты трех тел. В пресс-службе регионального главка МЧС ТАСС уточнили, что пожар произошел в трехэтажном частном доме, площадь возгорания уточняется.

Продолжается разборка сгоревших конструкций, на месте пожара работает психолог и дознаватели регионального управления МЧС России. К тушению пожара привлекалось 54 человека и 14 единиц техники.