Самолет Ил-76 МЧС дополнительно привлекли для тушения крупного пожара в Приангарье

ИРКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России привлекли для тушения крупного лесного пожара в Катангском районе Иркутской области площадью более 30 тыс. га. В тушении уже задействованы два вертолета Ми-8 МЧС России. Потребность в дополнительных силах вызвана сложной пожароопасной обстановкой, сообщили в воскресенье журналистам в региональном ГУ МЧС России.

"В связи со сложной оперативной обстановкой с пожарами в лесах Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации. Для ее ликвидации в Прибайкалье накануне прибыл самолет Ил-76 МЧС России. Сегодня он присоединится к работе по ликвидации крупного лесного пожара в Катангском районе, действующего на площади более 30 тыс. га", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, самолет Ил-76 может принять на борт 42 тонны воды и сбросить ее за четрые секунды с высоты 50 м. Заправка системы водой на земле занимает 10-12 минут. При этом за прошедшие сутки два вертолета Ми-8 МЧС России произвели 52 слива 156 тонн воды, потушено более 500 м кромки пожара.

По состоянию на утро 13 июня, на территории региона действуют 13 природных пожаров на общей площади 34,1 тыс. га: Братский район - один, Катангский - один, Киренский - один, Мамско-Чуйский - один, Усть-Илимский - четыре, Усть-Кутский - два, Усть-Удинский - один, Чунский - два. Угрозы населенным пунктам нет. Всего в тушении природных пожаров в Иркутской области задействованы 394 человека и 70 единиц техники, мониторингом и обслуживанием лесных пожаров занимаются 12 воздушных судов Министерства лесного комплекса.

По данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.

Как ранее сообщал ТАСС министр лесного комплекса Приангарья Дмитрий Петренев, на севере Иркутской области в последние дни складывалась сложная лесопожарная ситуация. В тушении крупных очагов были задействованы 1 703 человека и 566 единиц техники, 13 воздушных судов, включая вертолет Ми-8. В лесах Усть-Кутского и Катангского районов вводился режим чрезвычайной ситуации. В Усть-Кутском районе он снят в связи с тем, что пожары локализованы.