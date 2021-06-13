В Самаре возбудили дело после смерти рабочего при обрушении стены магазина

САМАРА, 13 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего в результате обрушения стены коммерческого магазина в Самаре. Об этом сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

ЧП произошло 14 января этого года в магазине, расположенном на первом этаже жилого многоэтажного дома на улице Авроры. В результате погиб один человек, еще один получил травмы. Угрозы дальнейшего обрушения дома не объявлялось.

Следователи уточняют, что обрушение кирпичной кладки произошло в результате ремонтных работ по усилению проемов.