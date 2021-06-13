СК возбудил дело из-за невыплаты зарплаты работникам "Терней золото" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за невыплаты с декабря зарплаты работникам предприятия "Терней золото" в Приморье. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, не уточнив суммы долга.

Вопрос долга по зарплате обсуждался в воскресенье на проведенной по видеосвязи встрече главы регионального управления СК Владимира Фомина с коллективом работников "Терней золото". Они сообщили, что с декабря 2020 года и до настоящего времени руководство предприятия не выплатило им заработную плату, выходное пособие и другие выплаты в полном объеме, при этом есть основания полагать, что денежные средства на счетах предприятия были.

"Выслушав граждан, руководитель сообщил, что по факту невыплаты заработной платы следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы"). Следователями будет проанализирован вопрос движения денежных средств по счетам, основания к их аресту и предприняты меры к погашению руководством организации имеющейся задолженности", - говорится в сообщении.

Компания "Терней золото" имеет лицензии на разработку золота в Тернейском районе Приморья.