СК продолжает расследовать дело экс-руководителей следственного департамента МВД

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ продолжает расследовать уголовное дело в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД, обвинительное заключение по которому отказалась утверждать Генеральная прокуратура. Об этом журналистам сообщила в воскресенье официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России продолжает расследоваться уголовное дело в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД России Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также старшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД России Александра Брянцева. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказала Петренко.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура не стала утверждать обвинительное заключение по делу в отношении Бирюкова, Краковского и Брянцева и вернула его на доследование. Само уголовное дело было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД 1 апреля прошлого года. 3 апреля 2020 года Басманный суд арестовал всех троих. 10 июня этого года апелляционный суд освободил их из СИЗО. Никто из бывших полицейских вину не признает.

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ. СК допросил бывшего заместителя главы МВД - начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова.

Защита Худояна настаивала на отсутствии сговора между ним и полицейскими. Дело в его отношении повторно слушается в Коптевском суде Москвы.