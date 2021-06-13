В Екатеринбурге загорелись жилые дома и складские помещения

ТАСС, 13 июня. Пожар охватил складские помещения и кровли двух многоквартирных жилых домов на площади 1,5 тыс. кв. м в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 13:42 (11:42 мск) поступило сообщение о пожаре в Екатеринбурге на ул. Аппаратная, 7. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 350 кв. м горел частный жилой дом. По деревянным конструкциям огонь быстро распространился на расположенные рядом складские помещения и кровли двух многоквартирных жилых домов. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м", - сказано в сообщении.

Открытое горение ликвидировали. "В 17:15 (15:15 мск) открытое горение на пожаре по ул. Аппаратной в Екатеринбурге ликвидировано на площади 1,5 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет", - добавил собеседник агентства.

По данным пресс-службы главка, из домов до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 24 человека, в том числе трое детей. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 20 единиц техники и 67 человек личного состава, а также пожарный поезд.

В новость были внесены изменения (16:21) - добавлена информация о ликвидации открытого горения