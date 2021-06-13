Маршрутка опрокинулась в Волгограде после ДТП с грузовиком

ВОЛГОГРАД, 13 июня. /ТАСС/. В Советском районе Волгограда столкнулись грузовик и маршрутное такси, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"По предварительной информации, у грузового автомобиля во время движения на спуске произошел отказ тормозной системы, и его водитель столкнулся с маршрутным такси. Маршрутка от удара столкнулась с опорой ЛЭП и опрокинулась <...>", - сказали в пресс-службе.

В облздраве в свою очередь уточнили, что число пострадавших выросло с трех до пяти. "С места ДТП в 25-ю больницу госпитализировали пять пострадавших. По предварительной информации, один человек в тяжелом состоянии, остальные - различные степени тяжести", - сказали в облздраве.

Среди пострадавших - водитель маршрутки. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа районного отдела полиции, МЧС. На место выехало руководство городской ГИБДД, добавили в пресс-службе ведомства.

В новость были внесены изменения (18:50) - обновлены данные о числе пострадавших