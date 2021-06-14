Специалисты тушат лесные пожары в регионах на площади 53,4 тыс. га

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Специалисты тушат в регионах РФ 71 лесной пожар на площади 53 438 га, наибольшая площадь пожаров - 35,5 тыс. га - зафиксирована в Иркутской области, сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидированы 75 лесных пожаров на площади 900 га. На 00:00 мск 14.06.2021 на территории Российской Федерации действовал 71 лесной пожар на площади 53 438 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Иркутской области действуют девять пожаров на площади 35 521 га. Наибольшее число возгораний - 17 на площади 16 392 га - зарегистрировано в Якутии. В Тюменской области зафиксировано 13 пожаров на площади 726 га; в Свердловской области - 10 пожаров на площади 257 га; в Мурманской области - два пожара на площади 254 га; в Республике Коми - шесть пожаров на площади 117 га; в Красноярском крае - семь пожаров 102 га. Также пожары действуют в Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, Архангельской и Вологодской областях, Ямало-Ненецком автономном округе.

Возгорания тушат 3 124 человека, задействованы 477 единиц техники, за обстановкой следят 88 воздушных судов, еще 24 воздушных судна помогают тушить огонь.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, режим ЧС введен в трех субъектах РФ, особый противопожарный режим введен в 51 субъекте РФ.