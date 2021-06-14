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Стрельба в США

Умер один из пострадавших в результате стрельбы в Техасе

По данным полиции, жертва умерла от полученных ранений

ТАСС, 14 июня. Один из пострадавших в результате стрельбы, которая произошла в ночь на субботу в Остине (штат Техас), умер от полученных ранений. Об этом говорится в сообщении полиции города, опубликованном в воскресенье на ее официальном сайте.

"Жертва умерла от полученных ранений в местной больнице", - сообщили в полиции.

Ранее власти Остина информировали, что при стрельбе в ночь на субботу в городе пострадали 14 человек. Полицейские задержали подозреваемого. О мотивах злоумышленника информации пока не приводится.

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